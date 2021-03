BEKIJK - Na lange zoektocht: 200 jaar oude eiken gevonden voor de nieuwe torenspits van de Notre-Dame in Parijs

Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat een verwoestende brand de Notre-Dame-kathedraal in de Franse hoofdstad Parijs grotendeels in de as heeft gelegd. De torenspits en de dakconstructie zijn daarbij ingestort.

President Emmanuel Macron liet weten dat hij de kathedraal in vijf jaar tijd wilde heropbouwen, zodat het monument in 2024 opnieuw kan worden geopend, net op tijd voor de Olympische Spelen in Parijs. De bedoeling is dat de Notre-Dame in de staat van voor de brand zal worden hersteld.

Bekijk hieronder de beelden van 15 april 2019 en lees verder onder de video: