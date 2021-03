8 miljoen euro voor een digitaal kunstwerk  

"Everydays" is een kunstwerk dat intrigeert. Het is het eerste digitale werk dat verkocht wordt door het veilinghuis Christie's. Het is van de hand van de Amerikaanse kunstenaar Beeple. Zijn "Everydays the first 5000 days" is een collage van 5000 werken van Beeple. 5000 dagen lang, van 2007 tot nu werkte hij eraan. Interessant is de technologie die erachter zit, zegt Kurt Callewaert van Howest in Brugge.

"Ons interesseert de technologie. Hoe kan je iets wat je digitaal ontwikkelt, verkopen? Iedereen denkt dat je dat kan kopiëren, versturen, e-mailen, afprinten, maar hier wordt het werk aangeboden met een NFT, een non fungible token. Dat is een bewijs van authenticiteit en eigendom. Een soort code. Als je die niet hebt, dan krijg je geen toegang tot het origineel. Vergelijk het met de Mona Lisa. Als je dat schilderij koopt, steek je het in een kluis. De code van het digitale kunstwerk is ook een soort kluis", zegt Kurt Callewaert.

Wie interesse heeft, kan nog bieden tot morgenochtend via de website van veilinghuis Christie's.