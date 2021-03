Advocaat Walter Damen na operatie Sky: "Men verkoopt het als mokerslag voor drugsmaffia, foute voorstelling"

Damen vraagt zich ook luidop af of er geen andere discussie gevoerd moet worden. "Hoe komt het toch dat er zo'n grote afzetmarkt voor is?" In plaats van "het grote hoera-geroep" pleit hij voor een realistische benadering. "Er is een slag toegebracht, maar we zijn er nog niet. We moeten nadenken over hoe we in de toekomst met cocaïnegebruik omgaan. Waarom blijven mensen cocaïne kopen, een drug die niet goedkoop is en waarvan je niet weet wat er allemaal inzit?" Volgens hem is er een andere perceptie nodig rond het gebruik van cocaïne: "Wat doet het met je lichaam? En met je hersenen? Dat moeten we uitleggen."

Bekijk hier hoe Walter Damen de discussie over het cocaïnegebruik wil aanpakken: