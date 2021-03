Bakkerij- en restaurantketen Le Pain Quotidien sluit tijdelijk 5 zaken in Antwerpen en Mechelen

In de provincie Antwerpen blijft alleen de vestiging aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen nog open. De boodschap van de overheid dat alle horecazaken weer open zouden mogen vanaf 1 mei, is volgens Le Pain Quotidien nog te vaag.

De andere winkels daarom voorlopig sluiten was geen gemakkelijke beslissing, zegt CEO Annick Van Overstraeten: "Wij hebben geprobeerd om toch per stad ergens aanwezig te blijven in deze onzekere periode. We hebben dat ook lang proberen vol te houden, zowel voor onze klanten, als voor onze leveranciers en zeker voor ons personeel. Want dat staat er elke dag opnieuw vol goede moed en moet nu terugvallen op tijdelijke werkloosheid."

Ook in Gent, Brugge, Brussel en Wallonië zal Le Pain Quotidien tijdelijk winkels sluiten.