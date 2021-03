België vraagt Europese Commissie om einddatum voor voertuigen met verbrandingsmotoren

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ondertekenen vandaag een oproep aan de Europese commissie om een duidelijke datum vast te leggen voor de geleidelijke stopzetting van de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor, benzine- en dieselvoertuigen dus.

Samen met Denemarken, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland en Oostenrijk vraagt België de Europese Commissie eveneens om strengere CO2-normen op te leggen aan producenten van voertuigen met verbrandingsmotoren, en om de ontwikkeling te versnellen van de infrastructuur die nodig is voor elektrische voertuigen, zoals laadpalen.

"Zo boosten we elektrische wagens en zorgen we voor propere lucht, minder CO2-uitstoot en meer jobs", zegt Van der Straeten. "Met negen landen vragen we aan de Europese commissie duidelijkheid, want als we 55% minder CO2-uitstoot in 2030 willen halen, moeten we daar vandaag aan beginnen", zegt de Groen-politica.

