Betoging tegen politiegeweld in Athene mondt uit in rellen

"De manifestatie was niet alleen tegen de politie of de politiek gericht" zegt Bruno Tersago. "Mensen zitten op hun tandvlees en reageren emotioneel. We leven intussen al 4 maanden met een strenge lockdown waarbij je alleen naar buiten mag voor een beperkt aantal redenen en de avondklok tijdens de week ingaat om 9 uur 's avond. Tijdens het weekend is dat zelfs al om 7 uur."