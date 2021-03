Bijna 22.000 coronaboetes in provincie Antwerpen afgelopen jaar: "Opvallend hoog aantal in Kempense grensgemeenten"

In de provincie Antwerpen zijn er het voorbije jaar ruim 21.700 coronaboetes uitgeschreven, dat schrijft het Nieuwsblad. De meeste boetes werden uitgeschreven in de politiezones Antwerpen (8.000) en Mechelen-Willebroek (2.500), maar ook in de politiezone Kempen-Noord-Oost werden heel wat boetes uitgedeeld. Daar lag het aantal boetes in grensgemeenten Ravels en Arendonk opvallend hoog. "En dat komt door de vele grenscontroles", zegt korpschef Katrien Goffings.