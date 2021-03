Bornem wil historische wegwijzers in ere herstellen

"In onze gemeente staan verschillende historische wegwijzers. Die liggen mij en veel Bornemenaren na aan het hart", vertelt CD&V-raadslid Gil Van den Berghe op Radio 2 Antwerpen. De kenmerkende blauw-witte palen in het Scheldeland dateren van het laatste kwart van de negentiende eeuw, en dat is er helaas aan te merken.

"De wegwijzers zijn vaak van gietijzer en niet allemaal in even goede staat. Toen ik het probleem gisteravond op de gemeenteraad op tafel legde, was iedereen het erover eens dat er iets moet gebeuren. De gemeente wil nu alle palen nu in kaart brengen en onderzoeken wat er moet gebeuren. Mogelijk wordt er een lokale technische school betrokken bij de restauratie", zegt Van den Berghe in "Start Je Dag" De wegwijzer die je hieronder ziet, is alvast opgenomen in de Vlaamse erfgoedinventaris.