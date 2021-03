Circuit Zolder zet meer in op elektrische auto's: "Racewagens zonder geluid en zonder geur, 't wordt een nieuwe ervaring"

Ook dit jaar staan weer verschillende grote autosportevenementen op de kalender van Circuit Zolder die vanmiddag is voorgesteld. Er zijn onder meer de 24 uren van Zolder, de Historic Grand Prix, de DTM, de Truck Grand Prix en het Amerikaans Festival met de Europese NASCAR finales. Maar daarnaast komt ook de Pure ECTR, dat is het Europees toerwagenkampioenschap met alleen maar elektrische auto's van drie merken. "Dat wordt een heel nieuwe beleving met wagens die geen geluid maken, geen verbrandingsmotoren hebben en dus nauwelijks geur verspreiden. Daarnaast hebben we het ERA kampioenschap met elektrische éénzitters, die het circuit mee heeft ontwikkeld. Daardoor kunnen bijvoorbeeld zes racers het tegen elkaar opnemen in exact dezelfde wagen, want de maximumsnelheid, het aantal pk's, ... dat kan allemaal perfect afgesteld worden. Daaraan koppelen we trouwens een racingschool om jonge racers een kans te geven," vertelt directeur Harry Steegmans.