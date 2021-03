Waar is president John Magufuli van Tanzania? Afwezigheid voedt geruchten over coronabesmetting

In Tanzania is onrust ontstaan omdat president Magufuli al sinds eind vorige maand niet meer in het openbaar gezien is. De oppositie spreekt over "een crisis" en sommige media schrijven dat de president besmet is met het coronavirus en behandeld wordt in een ziekenhuis in buurland Kenia. Magufuli raakte eerder berucht omdat hij het belang van de corona-epidemie altijd minimaliseerde.