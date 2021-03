De Boeddha keert terug in het Afghaanse Bamiyan, 20 jaar na verwoesting door de taliban

De beelden waren 56 en 38 meter hoog en waren daarmee -na de enorme boeddha van Leshan in China- de grootste boeddhabeelden ooit. Na de intocht van de islam in Afghanistan liepen de beelden schade op. Onder meer de Afghaans-Indiase Moghulkeizers Babur en de fundamentalist Aurangzeb lieten de beelden beschieten door hun artillerie, maar die kon hen niet vernietigen.

Er is overigens veel meer dan de twee grote boeddhabeelden. In nissen en grotten in de bergwanden in de buurt zijn tal van kleinere boeddhistische beelden en muurschilderingen aan het licht gekomen. Die doen soms denken aan de weliswaar veel grotere boeddhistische kunstwerken in de grotten van Dunhuang langs de Zijderoute in China.