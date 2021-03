Premier De Croo spreekt het land toe bij 1 jaar coronapandemie: "We gaan onze vrijheid heroveren, allemaal samen"

Morgen is het exact een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie de coronacrisis uitriep tot een pandemie, een wereldwijde epidemie. Een jaar later komt de vaccinatie meer en meer op gang in ons land.

Dat die vaccins er zijn, noemt premier De Croo een "wetenschappelijke triomf, waar Belgische wetenschappers een cruciale rol in hebben gespeeld". De premier benadrukt ook dat de vaccins "veilig en effectief zijn". Daarom roept hij iedereen op om zich te laten vaccineren.

Natuurlijk moeten er dan voldoende vaccins zijn. Voorlopig haperen de leveringen nog altijd. De premier wijst dan ook op dat het belangrijk is dat iedereen zijn engagementen nakomt, "in de eerste plaats de vaccinproducenten".

"In maart, april, mei rekenen we in totaal op 7,5 miljoen vaccins. Dat is een pak meer dan de voorbije maanden. Die moeten zo snel mogelijk worden gezet", aldus de premier .