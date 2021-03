Deel van Antwerpse parken blijft uit voorzorg dicht tijdens stormweer

Er is een grote kans dat het morgen gaat stormen. Een groot deel van de Antwerpse parken en recreatiedomeinen neemt het zekere voor het onzekere en blijft morgenvoormiddag gesloten. Het Rivierenhof in Deurne, het Zilvermeer in Mol, de Averegten in Heist-op-den-Berg en de Hoge Mouw in Kasterlee zullen morgenvroeg gesloten zijn.

In andere domeinen, zoals het Vrijbroekpark in Mechelen en De Schorre in Boom, wachten ze nog even af.