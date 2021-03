Twee artsen blikken terug, 1 jaar na de eerste coronadode in België: "We wisten niet wat op ons afkwam”

Voor longarts Eva Van Braeckel (UZ Gent) lijken die eerste weken immens lang geleden. "We hebben die periode in een waas beleefd", getuigt ze in "De wereld vandaag". "We hadden één doel voor ogen: die zorg zo goed mogelijk organiseren."

"In het begin was het wachten op iets dat niet leek te komen", zegt intensivist Jasperina Dubois (Jessa Ziekenhuis Hasselt). "We waren het ook niet gewoon om te werken met exponentiële curves. En dan kwam die eerste patiënt. En dan kwamen de patiënten plots met vier of vijf. Ineens voel je dat de ziekenhuiscapaciteit heel snel bereikt zal worden. Het was een beetje dweilen met de kraan open."