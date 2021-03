Drie jongeren die verdacht worden van dood homoseksuele man al bekend bij politie: "Veelvoorkomend verhaal"

Afgelopen zaterdag werd een 42-jarige man dood aangetroffen in een park in Beveren. Het slachtoffer had daar afgesrpoken via Grindr, een homo-datingapp.

De drie jongeren die betrokken zouden zijn bij zijn dood, zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst. Omdat ze minderjarig zijn, geeft het parket niet veel informatie prijs. Wat wel geweten is, is dat de jongeren al bekend zouden zijn bij de politie en het gerecht.

Een veelvoorkomend verhaal, volgens Yana Jaspers, professor Jeugdcriminologie aan de VUB. Volgens haar is het niet evident om jongeren die in de criminaliteit belanden, weer op het rechte pad te krijgen.