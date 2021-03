"30 jaar betalen we, nu zeggen ze nee": waarom komen verzekeraars niet tussen bij schade door droogte?

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekerings-en herverzekeringsondernemingen, is zich bewust van het probleem. Zij zien het aantal gevallen jaar na jaar toenemen. Samen met Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) willen ze nadenken over een oplossing. “We doen er met deze regering alles aan om onze bijdrage te leveren in de strijd daartegen. Tegelijkertijd moeten we die mensen die vandaag reeds getroffen worden door het krimpen van de bodem en scheuren in hun woning, helpen. Daarom zijn we nu samen met de verzekeringssector op zoek naar de juiste oplossingen”, aldus De Bleeker.