KLAAR: Tweedehandsmode: hip én duurzaam?

De kledingindustrie heeft geen al te beste reputatie: slechte werkomstandigheden en een enorme ecologische voetafdruk. De textielsector is één van de gulzigste sectoren in Europa qua verbruik van grondstoffen en water. Voor één jeansbroek is er bijvoorbeeld 8.000 liter water nodig, voor een kilo katoen komt dat snel op 10.000 liter. En wist je dat tien procent van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door de mode-industrie? Hoog tijd om duurzamer om te springen met onze kleding!

Jasmien Wynants is duurzaamheidsexperte voor de Vlaamse textielsector en neemt onze kleerkast onder de loep. Hoe kunnen we op een duurzame manier kleren kopen? En is de hype rond de tweedehandsmodemarkt dan dé oplossing?