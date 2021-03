Kamercommissie unaniem akkoord om parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove op te heffen 

Daarom stelt de commissie aan de Kamer, unaniem, voor om de onschendbaarheid van Kamerlid Van Langenhove inderdaad op te heffen. De commissie Vervolgingen hoorde eerder de betrokken procureur-generaal en Van Langenhove zelf.

Het is nu aan de plenaire Kamer om de parlementaire onschendbaarheid inderdaad op te heffen. Die stemming volgt morgen of volgende week donderdag.

Kamerlid Dries Van Langenhove had zelf ook gevraagd om zijn onschendbaarheid als parlementslid op te heffen, waardoor hij voor de rechter kan worden gebracht. De Kamercommissie Vervolgingen stelt in haar verslag dat dat eigen verzoek geen rol heeft gespeeld, omdat zo'n verzoek er "haar er niet toe mag brengen automatisch in te gaan op dat verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid."

"De parlementaire onschendbaarheid is immers van openbare orde en beoogt de bescherming van het ambt en niet van de persoon", staat te lezen in het verslag.