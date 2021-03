E313 in Wommelgem versperd door houtblokken op de weg: lange files in de richting van Hasselt

Op de E313 ter hoogte van Wommelgem staan lange files in de richting van Hasselt. Oorzaak is een ongeval met een terreinwagen met aanhangwagen. Die laatste was gevuld met houtblokken en ging over de kop. De lading hout kwam op de weg terecht. Daardoor zijn de 3 rijstroken afgesloten voor het verkeer.