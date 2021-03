Arts Gabry Kuijten uit Edegem coördineert My Cancer Navigator: "Wij helpen kankerpatiënten met vragen die ze niet altijd beantwoord krijgen via de gebruikelijke kanalen"

"In het gangbare proces van een kankerbehandeling is tijd vaak een groot probleem", vertelt Kuijten nog. "Als je naar de dokter gaat, zie je zelf hoe vol de wachtzaal altijd zit. Het is daarom niet altijd mogelijk om een lang en uitgebreid gesprek te hebben bij de dokter. Mensen vinden het soms ook moeilijk om hun arts vragen te stellen, of hun vragen komen pas als ze weer thuis zijn. Daarom is het goed dat wij laagdrempelig en gratis kunnen werken, zodat mensen zich niet geremd voelen om over hun emoties te spreken of extra vragen te stellen."