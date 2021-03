Eeklose die nepbrief over coronavaccin verspreidde is bekend: "Vervolging is niet aan de orde"

“Een gerechtelijke vervolging komt er niet”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (CD&V). “Dat is momenteel niet aan de orde. De vrouw kreeg de vraag de brief niet meer te verspreiden. We gaan ervan uit dat ze dat ook zal doen, en dan is er geen reden tot actie. Uit onderzoek blijkt ook dat de vrouw alleen handelde, dus niet met steun van een vereniging of organisatie. En ook al staan er bijbelse verwijzingen in de brief, er is geen bevestiging dat de brief religieus geïnspireerd zou zijn.”