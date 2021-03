Eerste 85-plussers gevaccineerd in Hasselt: "De oudste groep vindt de weg naar het centrum"

"Vandaag is de eerste dag dat we met het Pfizer vaccin beginnen vaccineren en daarvoor zijn twee weken geleden de uitnodigingen verstuurd", zegt centrumverantwoordelijke Robbie Scaut. "Blijkbaar zijn er niet genoeg zorgverleners van 55-plus in onze zone, waardoor automatisch de volgende prioritaire groep aan de beurt is. En dat zijn de 85-plussers. We merken dat ze snel bevestigen, dus dat gaat vrij vlot."