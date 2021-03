Europese Unie bestelt 4 miljoen extra Pfizer-vaccins 

Meer specifiek heeft ze het over regio's zoals Tirol in Oostenrijk, Nice en Moselle in Frankrijk, Bozen in Italië en delen van Beieren en Saksen in Duitsland. "Maar ook veel andere EU-lidstaten hebben het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de laatste weken sterk zien stijgen. Daardoor hebben ze strengere maatregelen en soms zelfs grenscontroles ingevoerd, welke een negatieve impact hebben, bijvoorbeeld voor grensarbeiders", klinkt het.

Daarom heeft de EU 4 miljoen extra vaccins van Pfizer/BioNTech besteld, die nog voor eind maart worden geleverd. Die dosissen komen bovenop het aantal overeengekomen vaccins voor de lidstaten en zullen verdeeld worden naargelang bevolkingsaantal. "Het Pfizer-vaccin is tot nu toe effectief gebleken tegen alle gekende varianten van het coronavirus. Daarom wordt het ingezet om de verspreiding van het virus en de varianten onder controle te krijgen", aldus von der Leyen.