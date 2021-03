KLAAR: Applaus voor de Belgische grondwet

De Belgische Grondwet viert haar 190e verjaardag dit jaar. Een grondwet is de basis van alle wetten in een land. Zeer belangrijk dus! Toch is het vreemd dat wat goed was voor de Belgen van 1831 dat nu in de 21ste eeuw ook nog zou moeten zijn. Blijft er eigenlijk nog iets over van de kernwaarden uit 1831? En wat met alle beperkende maatregelen tijdens de coronapandemie, druisen die niet in tegen de vrijheid die centraal staat in onze grondwet? VRT-journalist Bart Verhulst is onze grondwetkenner van dienst.