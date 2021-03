Wetenschappers stellen vast: hoe meer stuifmeel in de lucht, hoe meer besmettingen met corona

De wetenschappers hebben gegevens verzameld van 130 pollenmeetstations in 31 landen, verspreid over heel de wereld. Ze hebben in al die landen ook gegevens opgevraagd over het aantal coronabesmettingen. Overal was te zien dat het aantal besmettingen toenam naarmate er meer stuifmeel in de lucht was. Voor elke 100 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht nam het aantal besmettingen met gemiddeld 4 procent toe.