BEKIJK – Hoe goed werkt het vaccin van Johnson & Johnson? En waarom is maar één prik nodig?

Het vaccin van Johnson & Johnson (J&J) is het resultaat van internationale samenwerking. Er is een sterke Belgische bijdrage van Janssen Pharmaceutica (of beter Janssen Vaccines & Prevention). En het Gentse centrum van professor Leroux-Roels werkte mee aan de klinische studies. De productie van het vaccin startte in het Nederlandse Leiden, maar gebeurt intussen op verschillende plaatsen. Hoe het precies werkt, legt vaccinoloog Geert Leroux-Roels hieronder uit.