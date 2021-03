Hond sterft bij zware woningbrand in Brugge

De brand brak uit rond 18 uur. Toen de brandweer aankwam was er veel rook. De bewoners waren ondertussen al naar buiten kunnen vluchten. Bij aankomst van de hulpdiensten was er al een dikke rookpluim te zien in de straat. De bewoners waren op dat moment wel al in veiligheid. De brandweer ging het vuur te lijf en had de situatie relatief snel onder controle. De schade in het rijhuis is wel aanzienlijk. Het huis is dan ook onbewoonbaar verklaard. Ook twee aanpalende woningen liepen schade op, maar daar kunnen de bewoners wel blijven wonen. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.