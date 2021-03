Hooglede pakt vandalisme op speel- en voetbalpleinen aan: "Camera's en extra patrouilles moeten vandalisme tegengaan" 

Intussen is de politie al gestart met extra patrouilles in de buurt van de speelpleinen om een oogje in het zeil te houden. "Er wordt nu voor een langere periode intensief gepatrouilleerd, zowel overdag als 's nachts", zegt schepen Sap. "Daarnaast wordt er ook nachtverlichting voorzien met bewegingsdetectie."

"We zullen ook camera's voorzien op de toegangszones van de pleintjes. De camerabeelden worden niet live doorgestuurd, maar worden wel opgeslagen om ze te kunnen gebruiken wanneer er een nieuw geval van vandalisme of inbraak is. De camera's dienen dus als afschrikmiddel maar zullen ook helpen bij het vinden van mogelijke daders", vertelt de schepen.