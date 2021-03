IceCube-observatorium op Antarctica bewijst 60 jaar oude voorspelling met hoogenergetisch deeltje uit heelal

Het is ook meteen de eerste keer dat de metingen neutrino's en antineutrino’s uit elkaar konden houden en dat heeft belangrijke gevolgen voor toekomstige metingen. "Er zijn een aantal eigenschappen van astrofysische neutrino's die we niet kunnen meten, zoals de fysieke grootte van de versneller en de magnetische veldsterkte in het versnellingsgebied," zei Tianlu Yuan, een hoofdanalist. "Als we de verhouding tussen neutrino en antineutrino kunnen bepalen, kunnen we deze eigenschappen wel onderzoeken."

Als onderzoekers zowel de 'smaak' kennen van een neutrino - of het een elektron-neutrino is of een muon-neutrino of een tau-neutrino - en weten of het een neutrino of een antineutrino is, zal dat de vooruitgang van de neutrino-astronomie vergemakkelijken, zeggen de onderzoekers. De astronomie was immers lang gebaseerd op licht en andere vormen van elektromagnetische straling die we konden waarnemen, nu zijn daar ook zwaartekrachtgolven en neutrino's bijgekomen.