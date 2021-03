Jeugdboekenmaand in basisschool Klim-Op in Sint-Truiden: “We hebben zelf een leeshut gebouwd”

Op de speelplaats staat een houten hut, waar de kinderen in alle rust hun boekje kunnen lezen. De hut werd dan ook ‘leeshut gedoopt’. Het idee kwam van de kinderen en de leerkrachten zelf. “We deden een project rond lezen en dachten na over een leeshut. Eerst wilden we die maken in een steegje bij de bomen, maar uiteindelijk hebben we ze op de speelplaats gebouwd," vertelt leerling Menno. “We hebben alle planken naar hier gedragen met de hulp van de directeur en dan hebben we de hut samen in elkaar gestoken. Af en toe mochten we ook eens met de hamer slaan,”lacht Menno.