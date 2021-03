Kalmthoutse Heide leidt wandelpaden tijdelijk om, om broedende vogels te beschermen

Het broedseizoen begint op 15 maart en dan zijn we best extra voorzichtig voor de vogels in de natuurdomeinen, zeker nu we massaal gaan wandelen. Op de Kalmthoutse Heide gaan ze daarom zelfs enkele wandelpaden tijdelijk afsluiten en omleiden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. "Enkele zeldzame vogels hebben het de laatste jaren moeilijk", vertelt Jan Weverbergh.