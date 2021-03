Kindercoach uit Holsbeek brengt overprikkelde kinderen tot rust in zelfgemaakte "snoezelboxen"

"Er zijn zoveel prikkels in een klas", legt Feyaerts uit. "Denk aan licht, geluiden als het getik van een balpen en huilende klasgenootjes. Al die dingen komen binnen en het zenuwstelsel krijgt dat soms niet allemaal verwerkt. Dan wordt het sommige kinderen wat te veel en geraken ze overprikkeld en worden ze onrustig en angstig. Concentreren of luisteren wordt dan heel moeilijk."

"In een snoezelbox kunnen kinderen zich even afzonderen als ze even rust nodig hebben. De snoezelbox is zo gemaakt dat er zo weinig mogelijk licht of geluid binnenkomt, de box heeft de natuurlijke kleur en geur van hout, zodat er zo weinig mogelijk prikkels in de box zijn. Het is een mobiel, opvouwbaar rustplekje voor kleine kinderen die in een klas of speelruimte vol prikkels even nood hebben aan een afzonderingsmoment."

Lees verder onder de foto.