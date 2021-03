Leerlingen atheneum Beveren geschokt door moord op homoman vlakbij: "Verdachten zijn even oud als wij"

"Het geweld hier in Beveren is geen ‘ver-van-mijn-bed-show’. Het is letterlijk om de hoek gebeurd. In het park dat vele jongeren kennen, waar ze samenkomen of passeren onderweg. Dat is heel confronterend, ook al omdat de verdachten hún leeftijd hebben. Twee van hen zijn zelfs van Beveren en omgeving. Sommige leerlingen zullen hen of hun familie misschien wel kennen. Dus ze hebben echt wel nood om erover te praten. Het geweld mag er ook zeker niet de oorzaak van zijn dat jongeren in de kast blijven, dat ze niet durven te zeggen wat hun geaardheid is. Het moet bespreekbaar blijven, ze moeten zich kunnen uiten, op welke manier ook.”

