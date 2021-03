Lessen uit Japan: 10 vragen en antwoorden, 10 jaar na de aardbeving, tsunami en kernramp

Het is er veiliger dan 10 jaar geleden, maar nog niet helemaal veilig. Het grote probleem is de opkuis van radioactieve deeltjes in de getroffen regio. Er is de voorbije 10 jaar heel wat in geïnvesteerd in die ontsmetting (naar schatting 300 miljard dollar), vooral in de directe omgeving van de kerncentrale.

Volgens Jan Vande Putte, die voor de milieuorganisatie Greenpeace al van 2011 de ramp van dichtbij opvolgt, zijn daarbij verkeerde keuzes gemaakt: “Eigenlijk had de Japanse overheid vooral de dichtst bevolkte steden moeten aanpakken die zwaar besmet waren. Maar precies omdat die zo dicht bevolkt zijn was een evacuatie onmogelijk. Er is vooral aandacht besteed aan de directe omgeving van de centrale.”