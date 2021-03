Milieukoepel waarschuwt: "Grondwaterpeil blijft te laag als gemeenten zo gemakkelijk vergunningen voor waterputten afleveren"

Door de daling van het grondwaterpeil zijn ook heel wat huizen aan het barsten, zoals bij Erika Princen uit Rukkelingen-Loon (Heers). De barsten zijn een gevolg van het massaal oppompen van drinkwater door De Watergroep, zegt Erika. "Bij mij begon het in 2018, maar intussen zitten er scheuren in de helft van de huizen in het dorp. Elke dag komen er bij. Je kan het goed zien aan mijn huis. In de voor- en achtergevel is dat een scheur van enkele centimeters, en ook de klinkers op de oprit scheuren. De experts schatten de schade aan mijn huis alleen al op 150.000 euro. Maar zolang de oorzaak niet aangepakt wordt, komen de scheuren gewoon terug."