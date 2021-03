Liveblog - Opnames en besmettingen lijken te stabiliseren, Brazilië telt recordaantal doden op 1 dag tijd  

De armste landen krijgen te traag en te beperkt toegang tot de coronavaccins, verschillende organisaties trekken daarom aan de alarmbel. Meer dan 100 ontwikkelingslanden stellen voor dat de patenten van de grote farmabedrijven opzijgeschoven worden, zodat de productie van de vaccins wereldwijd opgedreven kan worden.



Er bestaat al een systeem om vaccins gratis te verdelen in ontwikkelingslanden, het zogenaamde covax-systeem. “Dat is een schitterend systeem”, zegt Eva Smets van Oxfam. “En dat helpt zeker, maar het is onvoldoende. We hebben te maken met een wereldwijde epidemie, we gaan dat niet oplossen met het soort liefdadigheid dat covax in wezen is. Dit is een structureel probleem, er is daarom een structurele oplossing nodig.”

De Wereldhandelsorganisatie buigt zich vandaag en morgen over het voorstel om de patenten op te heffen, maar dat voorstel stuit wel op verzet bij een aantal rijke landen, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en de EU.