Meer dan 2000 bestuurders naar de politierechtbank na week bijzondere controles op "afleiding achter het stuur"

In totaal heeft de politie 2.212 inbreuken vastgesteld. In de meeste gevallen ging het om het gebruik van de smartphone of gsm tijdens het rijden. Maar ook andere afleidingen werden geviseerd, zoals het bedienen van de gps of de radio, iets eten of drinken, make-up aanbrengen of zich scheren. Zulke zaken liggen dikwijls aan de basis van ongevallen, soms ook met dodelijke afloop, klinkt het.

Bijna 200 bestuurders moesten een onmiddellijke inning betalen. Dat waren 61 fietsers, een bromfietser en autobestuurders die niet in ons land wonen. 2.015 andere bestuurders zullen zich later moeten verantwoorden bij de politierechter die beslist over een boete of andere straf.