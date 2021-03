Steeds meer meldingen van dierenverwaarlozing in Brugge: "We helpen niet alleen de dieren in nood, maar ook de baasjes"

Bart Saelens is één van de agenten van de dierenpolitie. Het valt hem op dat er achter dierenverwaarlozing ook vaak een baasje schuilgaat waar het niet zo goed mee gaat. "Zo krijgen we meldingen van mensen die klagen over stank van uitwerpselen of urine bij hun buurman. Als we ter plaatse gaan, stellen we vaak vast dat niet enkel het dier, maar ook de mens verwaarloosd is. Vaak gaat het om een ouder persoon die zeer gehecht is aan zijn hond, maar er zelf niet meer zo goed voor kan zorgen. En dat betekent dat wij niet enkel voor het dier zorgen, maar ook voor de mens."