Nachtclubs organiseren herdenkingsmoment naar aanleiding van 1 jaar coronasluiting

Ook voor Sam Schnabel van Club Vaag in Antwerpen begint de sluiting zwaar door te wegen. "Uiteraard is er het financiële aspect dat zwaar begint te worden. We hebben een jaar geleden onze deuren gesloten en het lijkt wel of iedereen ons vergeten is. Daarom willen we dit symbolische moment zaterdag organiseren. Iedereen is welkom, op een coronaveilige manier, om bijvoorbeeld een kaars voor onze deur te komen zetten."