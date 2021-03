Online veiling  van auto's bij gemeente Middelkerke "Gestolen of in beslag genomen auto's zijn er ook bij"

Via de veilingsite kun je bieden op oude lessenaars, ladders, waterpompen of een piano. Maar wat vooral opvalt, is het groot assortiment auto's, bestelwagens en bromfietsen. Middelkerke ligt langs de autosnelweg en bij de parking van Mannekensvere. Daar worden veel auto's achtergelaten, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

Ook auto's die een ongeval hadden, gestolen zijn of door het parket in beslag werden genomen, worden nu verkocht. "Als gemeente ben je verplicht om die 6 maanden bij te houden. Ondertussen staan er al jaren voertuigen gestockeerd achter het schooltje in Lombardsijde. We willen daar grote kuis houden en alles verkopen", zegt burgemeester Dedecker.