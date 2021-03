Politie Lochristi waarschuwt voor oplichters: "Ze beloven je oprit te asfalteren of je dak te ontmossen"

Dat soort oplichting is een fenomeen dat altijd terugkeert, en toch is het moeilijk om de oplichters te vatten. Ellen De Ruyck: “Het zijn mensen die van provincie naar provincie trekken. Meestal maken ze deel uit van een groepering waarvan de leden dikwijls veranderen. Die worden dan tewerkgesteld door een werkgever die moeilijk te traceren is omdat die meestal geen vestiging heeft in ons land. Ook voor de slachtoffers is het moeilijk om een klacht in te dienen, omdat ze geen enkel document, en dus geen bewijs hebben. De oplichters zijn ook mobiel, en trekken van de ene naar de andere politiezone. Maar voorlopig zijn er geen meldingen van dergelijke oplichting in de andere Oost-Vlaamse politiezones.”