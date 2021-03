Derde overval in een week tijd in Vilvoorde: parket onderzoekt of het om dezelfde dader gaat

Een jongeman stond woensdagmiddag geduldig te wachten aan bakkerij Dias Decoster, tot al het volk verdwenen was. Daarop stapte hij de bakkerij binnen en bedreigde de verkoopster met een vuurwapen. “Hij wou het geld uit onze kassa”, vertelt eigenares Véronique. “Mijn verkoopster heeft dan het geld in een zak gestoken en afgegeven. Daarna sloeg hij op de vlucht.” Enkele uren later kreeg de politie een oproep van een nieuwe overal, deze keer bij een apotheker. "Een man wandelde een apotheek binnen en toonde zijn vuurwapen. Ook daar is hij nadien gevlucht," klinkt het bij de politie van Vilvoorde.