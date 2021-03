Patiënten met COVID-19 zouden operaties moeten uitstellen tot 7 weken na de diagnose

De onderzoekers raden patiënten die positief getest hebben voor COVID-19, dan ook aan ingrepen zo veel mogelijk uit te stellen. "We bevelen aan dat, wanneer het mogelijk is, chirurgische ingrepen uitgesteld zouden moeten worden tot minstens 7 weken na een positief testresultaat voor het coronavirus, of tot de symptomen verdwijnen als een patiënt 7 weken of meer na de diagnose nog steeds symptomen heeft", zei dokter Dimitri Nepogodiev van de University of Birmingham, een van de hoofdauteurs van de studie.

"Beslissingen over het uitstellen van chirurgische ingrepen moeten op maat van elke patiënt gemaakt worden, aangezien de mogelijke voordelen van een uitstel van minimum 7 weken na de diagnose, afgewogen moeten worden tegen de potentiële risico's van uitstel. Voor sommige dringende ingrepen, bijvoorbeeld voor vergevorderde tumoren, kunnen chirurgen en patiënten beslissen dat de risico's van uitstel niet te rechtvaardigen zijn", zei mede-hoofdauteur Aneel Bhangu, eveneens van de University of Birmingham.

De studie is gepubliceerd in Anaesthesia. Dit artikel is onder meer gebaseerd op een persbericht van de University of Birmingham.