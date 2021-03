Wel Jong Niet Hetero vraagt met petitie meer aandacht voor emotionele impact van homohaat 

Groen vraagt hogere straffen voor meer misdrijven waarbij sprake is van holebihaat

Groen wil intussen de lijst van misdrijven uitbreiden waarbij hogere straffen geëist kunnen worden omdat er sprake is van een haatmotief. "Als vandaag holebi's worden afgeperst en beroofd omwille van hun seksuele geaardheid, kan de dader in principe geen hogere straf krijgen. We vragen aan onze minister van Justitie om hier snel werk van te maken", zeggen Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Kamerlid Eva Platteau.

Vandaag gelden het haatmotief en homohaat als een verzwarende omstandigheid bij een aantal misdrijven zoals doodslag of belaging. De straf kan in dat geval verhoogd worden. "Voor onder meer diefstal door geweld of afpersing is er geen strafverzwaring voorzien, nochtans kan ook daar homohaat aan de basis liggen. Dit onderscheid is niet gerechtvaardigd, we willen dan ook dat de wet aangepast wordt", legt Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit.