Vilvoorde en Machelen past politiereglement voor lachgas aan: "Nu ook boete voor flessen van halve meter"

Lachgas is een gevaarlijk giftig gas dat sommige mensen inademen en gebruiken als partydrug. Tot nu werden vooral kleine capsules gebruikt die je onder andere vindt in slagroombussen, maar nu duikt het gas meer en meer op in grotere flessen: "We hebben opgemerkt dat er de laatste jaren problemen zijn met lachgas dat gebruikt wordt om een roes op te wekken", zegt Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. "Dat gebeurt via slagroomcapsules, maar de laatste maanden merken we ook op dat er soms grotere gasflessen verkocht worden van 50 cm. Het gebruik van de slagroomcapsules neemt dan wel iets meer af, maar dat betekent dat er waarschijnlijk een verschuiving is van de capsules naar de grotere flessen."

Bekijk onze uitlegvideo over lachgas "In 1 minuut" en lees dan verder: