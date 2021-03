Polen wil opnieuw bomen kappen in het oerbos van Białowieża, tegen de Europese wetgeving in

De Poolse regering heeft opnieuw toestemming gegeven voor het kappen van bomen in Białowieża. Dat woud op de grens met Wit-Rusland is het grootste "oerbos" van Europa en de thuis van de grootste kudde van zeldzame wisents of Europese bizons. In 2018 had het Europese Hof van Justitie beslist dat Polen niet meer mocht kappen in dat woud.