Criminoloog over grote politieactie tegen drugs: "Snel aan de slag, criminele netwerken herstellen zich snel"

"Criminele netwerken gaan zich heel snel herstellen", zegt professor Criminologie Charlotte Colman (UGent) in een reactie op de grote politieactie van gisteren aan Radio 2 Antwerpen. Zij deed onderzoek naar internationale georganiseerde criminaliteit en drughandel. "Dus het is nu heel belangrijk om de informatie die verkregen is, voort te gaan onderzoeken." Want het is wel degelijk nooit gezien: "Het markante is - naast de omvang van het onderzoek - dat er zicht is verkregen op de top van organisaties. Die blijft normaal zelfs onzichtbaar voor de onderlagen."