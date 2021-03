Jongeren van Affligem vragen om  regenboogzebrapaden als teken van verdraagzaamheid: "We gaan ze onmiddellijk aanleggen"

In december 2020 ontvingen alle Affligemse jongeren tussen 12 en 25 jaar enkele wenskaartjes waarop ze hun droom mochten noteren. Een droom die vaak terugkwam is het aanleggen van een regenboogzebrapad aan de school. Met het trieste voorval van afgelopen weekend in Beveren in het achterhoofd, besliste het college van burgemeester en schepenen van Affligem vandaag om de aanleg van de paden tot verdraagzaamheid versneld uit te voeren.