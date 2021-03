Man uit Roeselare heeft ezeltje dat "geld" kakt voor het goede doel: "Ezelsmest is beter dan paardenmest"

De opbrengst van de verkoop is voor 2 projecten die vzw D.O.G.BO.- Dogbo heeft lopen in Benin. "Ik heb de stad Dogbo leren kennen toen ik als ambtenaar voor de stad Roeselare werkte" vertelt Piet. "Roeselare heeft een stedenband met Dogbo. Vanuit het stadsbestuur lopen er al een aantal mooie projecten, maar we vonden dat er ook op andere vlakken steun nodig was en zo is de vzw ontstaan."

Het ene initiatief dat de organisatie er lopen heeft heet "De Tuin van Toyo". Het is een opvangcentrum voor mensen met een beperking. "Je moet weten dat Dogbo en Benin het centrum zijn van de voodoo cultuur en binnen die cultuur worden beperkingen als iets zeer negatiefs gezien, als iets dat van kwade geesten komt. Mensen met een beperking worden daarom vaak weggestopt en zelfs letterlijk aan een ketting gelegd. Met "De Tuin van Toyo" overtuigen we familieleden om mensen met een beperking bij ons te laten komen en er een menswaardig bestaan te hebben."