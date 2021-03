Samenlevingsopbouw Denderleeuw start Inleefweek Armoede: “De uitdaging is om een week met 160 euro rond te komen”

In september vorig jaar had de gemeente Denderleeuw in de armoedebarometer de slechtste score van heel Oost-Vlaanderen. Omdat je pas begrijpt wat armoede is als je arm bent, organiseert Samenlevingsopbouw Denderleeuw een inleefweek. “We merken dat er een vrij eenvoudige kijk is op armoede, alsof het enkel gebrek aan geld is of aan wilskracht om daar iets aan te doen. Armoede is veel breder. Het weegt op je gezondheid en je geestelijk welzijn”, zegt Bjorn Meyers van Samenlevingsopbouw.